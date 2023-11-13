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        Hakkari'deki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:04
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        Hakkari'deki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, doçka uçaksavar, 550 doçka uçaksavar mühimmatı, savunma tipi el bombası, 112 battaniye, 5 akü, 7 piknik tüpü, 4 mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 hilti ucu, fırın, mutfak ocağı, 6 güç kaynağı, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, mutfak malzemeleri, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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