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        Hakkari'de öğrenciler Çanakkale ve İstanbul gezisine götürülecek

        HakkariBağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan 'İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir' projesi kapsamında öğrenciler geziye götürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:39
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        Hakkari'de öğrenciler Çanakkale ve İstanbul gezisine götürülecek
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        HakkariBağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan 'İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir' projesi kapsamında öğrenciler geziye götürülecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Dernek başkanı Hikmet Yaşar, proje ile çocuklara, sporculara ve öğrencilere İstanbul ve Çanakkale'yi gezme fırsatı sunulduğunu söyledi.

        Çanakkale ve İstanbul'un çok önemli yerler olduğunu belirten Yaşar, "Proje kapsamında 10'u üniversite öğrencisi olmak üzere 30 kişilik kafile ile Çanakkale ve İstanbul illerimize gezi faaliyeti yapılacak. Masa tenisi ve futbol branşlarında kurslar verilecek. Gençlerin spora ve eğitime yönlendirilmesi sağlanacak. Emeği geçen herkese ve özellikle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne, Valilik ve ilgili birimlerine, proje ortağı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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