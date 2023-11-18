Hakkarili öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'u gezdi Hakkarili 35 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'de tarihi ve kültürel mekanları gezdi, üniversiteleri ziyaret etti.

Hakkarili 35 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'de tarihi ve kültürel mekanları gezdi, üniversiteleri ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in öncülüğünde düzenlenen program kapsamında 35 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi.

Gittikleri illerde tarihi ve kültürel mekanları gezen, üniversiteleri ziyaret eden öğrenciler, Hakkari'ye döndü.

Vali Çelik, gelecek planları yapan gençlere üniversite tercihlerinde yol haritası olacak bir gezi hediye etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Amaçlarının gençlerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve büyükşehirlerdeki gözde üniversiteleri ziyaret ettirmek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, bu geziyle kendi alanlarında en iyi olan üniversiteler hakkında bilgi sahibi oldular. Hakkari il ve ilçelerinde ikamet eden ve şehir dışına hiç çıkmayan öğrencilerimizin bu tür gezilere katılmalarını sağlayarak yeni ufuklar kazanmalarını çok önemsiyorum. Güzel Sanatlar Lisesi son sınıfında okuyan 35 öğrencimizi, 1 yönetici ve 4 öğretmen eşliğinde, uçakla yollayarak İstanbul ve Çanakkale'de konaklamalarını sağladık. Çocuklarımız, oralarda güzel anılar edindiler. İnanıyorum ki bu anılar, yavrularımızın hayatında özel bir yer tutacak. Sıklıkla belirtiyor ve altını çiziyorum, en nitelikli alanımız ve uğraşımız eğitim. Çünkü eğitim insandan başlayarak toplumu ve geleceği şekillendiren en önemli ve bu anlamda asla ihmal edilmemesi gereken bir alan. Ayrıca, insanın hem kimliğini hem de kişiliğini şekillendiren sevgili öğretmenlerimiz, unutulmayan kahramanlardır."

Geziye katılan öğrencilerinden Melisa Elmas da "Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı, boğaz turu, Çanakkale'de Truva Antik Kenti, Çanakkale Şehitliği ile Gelibolu Yarımadası'nı gezdik. Bize bu imkanı sunan Valimiz Ali Çelik'e ve İl Müdürümüz Nurettin Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Saniye Ekici de "Gelecekte kaderimi etkileyecek kararlar için dönüm noktası diyeceğim bir gezi oldu. Bu gezinin düşünülmesi bile bize değer verildiğini hissettirdi." diye konuştu.