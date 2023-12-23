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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:32
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Merzan Futbol Sahası'nda sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde kapattı.

        Çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        Müsabakayı İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Erol Hanlıgil, Hakkarigücü Kadın Futbol Kulübü Başkanı Kıymet Kurt ve çok sayıda taraftar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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