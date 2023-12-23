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        Hakkari'de aracın şarampole kayması sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle şarampole kayan araçtaki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:46
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        Hakkari'de aracın şarampole kayması sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle şarampole kayan araçtaki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Geçitli köyünden kent merkezine doğru seyir halindeki pikap yolun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole kaydı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Geçitli Şantiye Şefliği ekipleri pikapta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

        Ekipler, uzun uğraşlarla aracı iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla yola çekti.

        Bu arada, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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