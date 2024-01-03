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        Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı

        Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:34
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        Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı
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        Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayram, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki güvenlik güçleri için 21 çift çorap ve 11 atkı örerek Hakkari'ye gönderdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan çorap ve atkılar, üs bölgesinde görevli jandarma personeline dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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