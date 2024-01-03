Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı
Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.
Almanya'da yaşayan 79 yaşındaki Nevşehirli Meryem Bayram'ın, ördüğü çorap ve atkılar, Hakkari'deki üs bölgelerinde görevli jandarma personeline ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bayram, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki güvenlik güçleri için 21 çift çorap ve 11 atkı örerek Hakkari'ye gönderdi.
İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan çorap ve atkılar, üs bölgesinde görevli jandarma personeline dağıtıldı.
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