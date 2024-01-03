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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediliyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:31
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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediliyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından bazı üs bölgelerinin yolunun kapandığı belirtildi.

        Karla mücadele ekiplerinin söz konusu yollarda çalışma yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerimiz, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yolunda özveriyle görev yapıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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