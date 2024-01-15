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        Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:12
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        Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisine dün düşen çığ, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

        Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        İlçe merkezinde de yarım metreyi geçen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Tek katlı evler ve araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçların üzerinde biriken karı temizledi. Çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

        Bazı sürücüler de küreklerle çevresindeki kar birikintilerini temizleyerek araçlarını çıkarabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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