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        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı

        Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:26
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        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
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        Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

        Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hakkari sınırları içinde 1 Şubat saat 00.01'den 4 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

        Söz konusu tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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