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        Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:57
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        Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçeye 25 kilometre mesafedeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

        İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, söz konusu yolu açmak için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından yolu açtı.

        Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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