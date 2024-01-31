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        Farklı illerden öğrencilerin yazdığı mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı

        Türkiye'nin farklı illerinden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari Jandarma Komutanlığı personeline ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:04
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        Farklı illerden öğrencilerin yazdığı mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı
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        Türkiye'nin farklı illerinden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari Jandarma Komutanlığı personeline ulaştı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle yazdıkları mektuplar, Hakkari'ye gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan, öğrencilerin duygularını yansıttıkları mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

        Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilere teşekkür etti, onlara mektup yazarak boyama kitabı gönderdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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