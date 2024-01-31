Farklı illerden öğrencilerin yazdığı mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı

Türkiye'nin farklı illerinden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari Jandarma Komutanlığı personeline ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle yazdıkları mektuplar, Hakkari'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan, öğrencilerin duygularını yansıttıkları mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilere teşekkür etti, onlara mektup yazarak boyama kitabı gönderdi.

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