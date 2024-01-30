Çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunda çalışmalar devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor.

Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına 4 gün önce düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Özel İdaresi ile Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizlemek için çaba gösteriyor.

Bir yandan da yolda genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, en kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.