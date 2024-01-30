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        Çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunda çalışmalar devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:14
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        Çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunda çalışmalar devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Dağlıca yolunu açmaya çalışıyor.

        Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına 4 gün önce düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Özel İdaresi ile Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda metrelerce yükseklikteki kar yığınını temizlemek için çaba gösteriyor.

        Bir yandan da yolda genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, en kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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