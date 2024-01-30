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        Hakkari'de polis ekipleri, karla mücadele eden vatandaşlara yardım ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, yoğun kar yağışının ardından evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:36
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        Hakkari'de polis ekipleri, karla mücadele eden vatandaşlara yardım ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, yoğun kar yağışının ardından evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ev ziyaretleri sırasında Esenyurt Mahallesi'nde Saliha Güler'e konuk oldu.

        Güler'in evinin önünde biriken karı temizleyen ve çatıda oluşan buz sarkıtlarını kıran polisler, ailenin çay ikramını da geri çevirmedi.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Fadime Aslan, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştıkları Güler'e yardımcı olduklarını söyledi.

        Evin çevresindeki karı temizlediklerini, çatıdaki buz sarkıtlarını kırdıklarını belirten Aslan, "Ablamıza yardım ettik, hayır duasını aldık. Çayımızı da içip işimize devam edeceğiz." dedi.

        Ekiplere teşekkür eden Güler de "Polisler evin önündeki karı temizlediler. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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