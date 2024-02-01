Çukurca Kaymakamı Kumcu evi yanan aileyi ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca Kaymamı Mert Kumcu, yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

İlçenin Emir Şaban Mahallesi'nde yaşayan Agit Ertunç'un evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz aileyi ziyaret etti.

Yangınla ilgili bilgi alan Kumcu, aileye gerekli desteğin verileceğini söyledi.

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