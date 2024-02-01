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        Çukurca Kaymakamı Kumcu evi yanan aileyi ziyaret etti

        Hakkari'nin Çukurca Kaymamı Mert Kumcu, yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:12
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        Çukurca Kaymakamı Kumcu evi yanan aileyi ziyaret etti
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        Hakkari'nin Çukurca Kaymamı Mert Kumcu, yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.

        İlçenin Emir Şaban Mahallesi'nde yaşayan Agit Ertunç'un evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaymakam Kumcu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz aileyi ziyaret etti.

        Yangınla ilgili bilgi alan Kumcu, aileye gerekli desteğin verileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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