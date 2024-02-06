Hakkari'de kentin depremselliği konuşuldu

Hakkari'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi, kentin depremselliği konusu ele alındı.

Depremin birinci yılı dolayısıyla Ulu Cami'de öğle namazının ardından hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua edildi.

Cami çıkışında AFAD görevlilerince vatandaşlara depremde kullanılan araçlar ve ekipmanlar tanıtıldı.

Katılımcılar daha sonra depreme ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Kızılay Şubesi görevlileri de vatandaşlara ikramda bulundu.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Depreme ilişkin sinevizyon gösteriminin ardından bir konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, depremlerin birinci yılı dolayısıyla hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Dünya ve Türkiye'deki önemli fay hatları ile Arap Yarımadası'nın Türkiye'deki yer yapısı üzerindeki etkisine değinen Çelik, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinde yaklaşık 4 ay Hatay'da görev yaptım. Deprem konusunda AFAD'a, kamu kurumlarına çok iş düşüyor. Deprem uzmanlarının uyarıları dikkate alındığında Hakkari ve Tunceli bölgesinde deprem riski çok güncel. Bu risk karşısında kamusal sorumluluğumuz çok yüksek. Birey ve vatandaş olarak da sorumluluğumuzun en az kamusal sorumluluk kadar yüksek olması gerekiyor. Çok katlı binalarda mahsur kalanları kurtarmak ciddi bir iş. Tecrübe gerektiriyor, buna müdahale edecek ekip gerekiyor, ekipman gerektiriyor. Ama bunun ciddi bir zaman maliyeti var."

Depremin etkilerini azaltmak için öncelikli olarak plan geliştirmek zorunda olduklarını vurgulayan Çelik, bu bilinci vatandaşlara da aşılamaları gerektiğini ifade etti.

Kentteki yapı stokunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hakkari için hepimizin ortak sorumluluğu, şu andan itibaren kentin depremselliğine ilişkin ciddi bir eylem planı gerçekleştirip bunu vatandaşa anlatmak. Onların da desteğini alarak hep beraber bu şehri ileride oluşabilecek depreme hazırlanmak. En başta yapmamız gereken şey deprem mevzuatına uygun yapı yapmak. Depreme ilişkin alınabilecek tedbir nedir? Sağlam yapı yapmak. Bu kimin görevidir? Yapı yapma iradesini ortaya koyan vatandaşın görevidir. Bunu sağlamak zorunda olan da kimdir, şu anki yetkiyle belediyelerdir. Planlı, projeli, deprem yönetmeliğine uygun yapı yaparsak deprem için tedbir almış oluruz."

Bilgiye dayalı fikirlerin, gelişimin önündeki en büyük itici güç olduğunu dile getiren Çelik, "Bilgiye dayanmayan fikirler üzerinden yürüttüğümüz her tartışma, polemik, bizi hiçbir yere götürmez. Lojistik depoda ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin kısa zamanda teminini sağlayacağız. Verilecek eğitimlerle 2 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerini hızlı şekilde oluşturacağız. Arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerinde dünyanın en ülkelerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcıları Furkan Berber ve Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, AFAD personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.