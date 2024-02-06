Derecik'te gençler depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için gökyüzüne balon bıraktı

Vapur Tepe'ye tırmanan gençler, yaşamını yitiren gençlik liderleri ve öğretmenler için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Gençler, "Gökyüzüne Uçan Melekler" projesi kapsamında depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Derecik Gençlik merkezi çalışanları ve öğrencileri, 6 Şubat'taki depremin birinci yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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