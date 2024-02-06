Derecik'te gençler depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için gökyüzüne balon bıraktı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için gökyüzüne balon bıraktı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gençler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmenler için gökyüzüne balon bıraktı.
Derecik Gençlik merkezi çalışanları ve öğrencileri, 6 Şubat'taki depremin birinci yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Gençler, "Gökyüzüne Uçan Melekler" projesi kapsamında depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
Vapur Tepe'ye tırmanan gençler, yaşamını yitiren gençlik liderleri ve öğretmenler için gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.
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