Köylüler, yazın hayvanları için topladıkları otları dağdan kızaklarla indiriyor

HAKKARİ'ninAğaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylülere eşlik eden Demirören Haber Ajansı

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