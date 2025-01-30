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        Köylüler, yazın hayvanları için topladıkları otları dağdan kızaklarla indiriyor

        HAKKARİ'ninAğaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:25
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        Köylüler, yazın hayvanları için topladıkları otları dağdan kızaklarla indiriyor
        ABONE OL

        HAKKARİ'ninAğaçdibi köyünde yaşayanlar, yazın 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları otları, kışın kızaklara yükleyip, zorlu yolculuğun ardından köye indiriyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylülere eşlik eden Demirören Haber Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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