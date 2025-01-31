Hakkari'de okul ve pansiyonlarda "yangın önlemleri" denetlendi
Hakkari Belediyesi ekiplerince, kentteki okul ve pansiyonlarda yangınlara karşı alınan önlemler denetlendi.
Hakkari Belediyesi ekiplerince, kentteki okul ve pansiyonlarda yangınlara karşı alınan önlemler denetlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte yangın yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar 86 okul ve pansiyonu gezen ekipler, yangın söndürme sistemlerini, acil çıkış yolları ve yangın tüplerini kontrol etti.
Ekipler, denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.
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