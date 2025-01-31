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        Hakkari'de okul ve pansiyonlarda "yangın önlemleri" denetlendi

        Hakkari Belediyesi ekiplerince, kentteki okul ve pansiyonlarda yangınlara karşı alınan önlemler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:02
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        Hakkari'de okul ve pansiyonlarda "yangın önlemleri" denetlendi
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        Hakkari Belediyesi ekiplerince, kentteki okul ve pansiyonlarda yangınlara karşı alınan önlemler denetlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte yangın yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Şu ana kadar 86 okul ve pansiyonu gezen ekipler, yangın söndürme sistemlerini, acil çıkış yolları ve yangın tüplerini kontrol etti.

        Ekipler, denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.

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