Hakkari'de okul ve pansiyonlarda "yangın önlemleri" denetlendi

Şu ana kadar 86 okul ve pansiyonu gezen ekipler, yangın söndürme sistemlerini, acil çıkış yolları ve yangın tüplerini kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte yangın yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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