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        Hakkari'de "112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramayın" uyarısı

        Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere aramaması çağrısında bulunarak, aksini yapanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:16
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        Hakkari'de "112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramayın" uyarısı
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        Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere aramaması çağrısında bulunarak, aksini yapanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti.

        Eren, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 112'nin Avrupa Birliği ve Türkiye'de tek acil çağrı numarası olarak kullanıldığını söyledi.

        Türkiye'de daha önce birden çok acil çağrı numarasının bulunduğunu hatırlatan Eren, "Acil bir vaka meydana geldiğinde vatandaşımız panik halinde hangi numarayı arayacağını bilmiyordu. Onun için ülkemizde 112, tek acil çağrı numarası olarak belirlenmiş, acil durum hizmeti veren kurumlarımız da 112'ye entegre edilmiştir." dedi.

        Acil çağrı merkezinin gereksiz yere aranarak meşgul edilmesinin yeri geldiğinde can kaybına yol açabildiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, asılsız yere 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemeleri ve asılsız ihbarlarda bulunmamalarıdır. Merkezimizi gereksiz yere meşgul edip vatandaşlarımızın can ve mal kaydına uğramalarına sebep olmayın. Bir vatandaşımızı kurtarmak için 1 saniye bile hayati önem taşımaktadır. Bizler 112 Acil Çağrı ailesi olarak tüm birimlerimizle siz değerli Hakkari vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz. Ayrıca gereksiz ve asılsız çağrıda bulunanlara idari para cezası uygulanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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