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        Yüksekova'da 400 kişiye evde sağlık hizmeti veriliyor

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından merkez ve köylerde yaşayan 400 hastaya sağlık hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:20
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        Yüksekova'da 400 kişiye evde sağlık hizmeti veriliyor
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından merkez ve köylerde yaşayan 400 hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Aile hekimi uzmanı Dr. Nurda Özlü, 8 kişiden oluşan ekiple günlük ortalama 25 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Yüksekova Devlet Hastanesi, 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında bakıma ve ilgiye muhtaç kişilere evde sağlık hizmetini sürdürüyor. Talep ileten hastalara en kısa sürede dönüş yapılarak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Nurda Özlü başkanlığındaki 8 kişiden oluşan ekip, ilçe merkezindeki mahalle ve köyleri dolaşarak şu ana kadar yaklaşık 400 hastaya sağlık hizmeti verdi. Ekipler, hastaneye başvuran felçli hasta Kudret Sungur'un (74) Esentepe Mahallesi'ndeki evine de giderek gerekli sağlık hizmetini sundu.

        'HASTA YAKINLARINDAN ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

        Devlet Hastanesi'nde görevli Aile Hekimi Uzman Dr. Nurda Özlü, 8 kişiden oluşan ekibiyle evde sağlık hizmeti talebinde bulunan hastalarla yakından ilgilendiklerini söyledi. Dr. Özlü, "Randevulu hastalarımızın muayenelerine çıkıyorum. Hastaların pansuman değişimi ve pet bakımını da diğer ekibimiz ilgileniyor. Bize talepte bulunan hastalarımızı evde ziyaret edip, muayene ediyoruz. Yapılan muayenelerde hastaneye gitmesi gereken hastaları da nakil aracıyla taşıyoruz. Uzman hekimlerin görüşü gerektiğinde de uzaktan reçete hizmeti için de yardımcı oluyoruz. Günlük ortalama 25 hastamızı evlerinde ziyaret edip, gerekli muayene ve takipleri yapıyoruz. İlçe merkezindeki mahalle ve ilçeye bağlı köylerde yaklaşık 400 hastaya bakıyoruz. Hasta yakınlarından çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

        'ALLAH KENDİLERİNDEN RAZI OLSUN'

        Felç olan kayınvalidesi Kudret'e iki yıldır evde bakan Cumhuriyet Sungur, "2 yıldır sağ tarafı tamamen felçli ve yatağa bağlı yaşıyor. Biz de evde sağlık birimine başvurduk. Sağ olsunlar başvurumuz üzerine gelip, evde hastamıza bakıyorlar. Ekiplerin sayesinde hastamızın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bize bu imkanı sunan yetkililere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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