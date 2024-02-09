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        Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:08
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        Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi
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        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi.

        Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona farklı illerden katılan sporcular, 2 gün boyuncu dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yarışların ardından sporcu, antrenör ve vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda 19 ilden 200'e yakın sporcu ve antrenörü misafir ettiklerini söyledi.

        Yarışmacıların kayak merkezinde güzel bir atmosferde mücadele ettiğini belirten Çelik, "5 ayrı pisti, 3 mekanik sistemi ve 120 kişilik konaklama tesisi olan bu alanımızın tanıtımı amacıyla buradaki yaşadığınız tecrübeleri gittiğiniz illerde paylaşmanızı umut ediyorum. Çünkü Hakkari, ülkemizin sınır hattında olan şehirlerimizden biridir. Kentin tanıtılması konusunda bütün sporculardan ricamız Hakkari'nin gönül elçileri olmalarıdır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Çelik ve protokol üyeleri, 4 kategoride dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

        Törene, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli, sporcu, antrenör ve vatandaşlar katıldı.

        Yarışlarda, 18 yaş altı kadınlarda Serra Nur Kartal birinci, Duru Yıkıcı ikinci, Dafne Yuvacan üçüncü, 18 yaş altı erkeklerde ise Doruk Yazıcı birinci, Can Göydaş ikinci, Kaan Bal üçüncü oldu.

        Büyük kadınlarda Buse Akar birinci, Mina Kılıç ikinci, Dilruba Yiğit üçüncü, büyük erkeklerde de Tuğrul Çemlek birinci, Muhammed Fuat Kazanç ikinci, Salih Yusuf Kartaltepe üçüncü olarak yarışı tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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