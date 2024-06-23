Hakkari'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Gruba rehberlik yapan Hakkarili dağcı ve doğa fotoğrafçısı Esat Kılınç ise kentteki doğal güzelliklerin doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

"Kentin güzelliği bizi alıp başka bir dünyaya götürüyor. Berçelan Yaylası'ndaki çiçeklerin arasında yürümek, Seyithan Gölüne çıkmak müthiş bir zevk. Doğaseveler doğaya çıktığında aynı anda çiçekleri, kar örtüsünü görüyor, gölde yüzebiliyorlar. Burası Türkiye'nin Alpler'i. Bugün de şelaleler bölgesini geziyoruz. Gerçekten doğasıyla, serinliğiyle, temiz havasıyla çok güzel. Buraya gelenlerden çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz."

Herkesin Hakkari'ye gelmek istediğini belirten Yakut, şunları kaydetti.

Tur rehberi Mehmet Yakut, gazetecilere, Türkiye'de dağları, doğası en güzel şehrin Hakkari olduğunu söyledi.

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