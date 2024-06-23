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        Hakkari'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Hakkari'ye gelen ziyaretçiler, Cennet Cehennem Vadisi, Berçelan Yaylası, Seyithan Gölü çevresinde doğayla iç içe zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:56
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        Hakkari'nin doğal güzellikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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        Hakkari'ye gelen ziyaretçiler, Cennet Cehennem Vadisi, Berçelan Yaylası, Seyithan Gölü çevresinde doğayla iç içe zaman geçirdi.

        Tur şirketi tarafından düzenlenen gezi programına katılan 18 kişilik kafile, 3 gün boyunca kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri dolaştı.

        Tur rehberi Mehmet Yakut, gazetecilere, Türkiye'de dağları, doğası en güzel şehrin Hakkari olduğunu söyledi.

        Herkesin Hakkari'ye gelmek istediğini belirten Yakut, şunları kaydetti.

        "Kentin güzelliği bizi alıp başka bir dünyaya götürüyor. Berçelan Yaylası'ndaki çiçeklerin arasında yürümek, Seyithan Gölüne çıkmak müthiş bir zevk. Doğaseveler doğaya çıktığında aynı anda çiçekleri, kar örtüsünü görüyor, gölde yüzebiliyorlar. Burası Türkiye'nin Alpler'i. Bugün de şelaleler bölgesini geziyoruz. Gerçekten doğasıyla, serinliğiyle, temiz havasıyla çok güzel. Buraya gelenlerden çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz."

        Gruba rehberlik yapan Hakkarili dağcı ve doğa fotoğrafçısı Esat Kılınç ise kentteki doğal güzelliklerin doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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