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        Hakkari Valisi Çelik, 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:57
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        Hakkari Valisi Çelik, 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Temel'in evine gitti.

        Çiçek verdiği Temel'le sohbet eden Çelik, aile bireylerine gösterdiklerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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