Hakkari Valisi Çelik, 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 104 yaşındaki Zekiye Temel'i ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Berçelan Mahallesi'nde ikamet eden Temel'in evine gitti.

Çiçek verdiği Temel'le sohbet eden Çelik, aile bireylerine gösterdiklerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.