Hakkari'de "Girişimcilik Sohbetleri" programı

Hakkari'de "Değer Yaratan Liderlerle Girişimcilik Sohbetleri" programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Ümran Beba, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

Yeni projeler için fikir jimnastiği yapmanın önemine dikkati çeken Beba, inovasyon, girişimcilik ve liderlik yolculuğunda güçlerin birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin matematik ve mühendislik teknolojileri gibi alanlara yönelmesini isteyen Beba, şunları kaydetti: