Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Girişimcilik Sohbetleri" programı

        Hakkari'de "Değer Yaratan Liderlerle Girişimcilik Sohbetleri" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "Girişimcilik Sohbetleri" programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de "Değer Yaratan Liderlerle Girişimcilik Sohbetleri" programı düzenlendi.

        Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen programda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Ümran Beba, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

        Yeni projeler için fikir jimnastiği yapmanın önemine dikkati çeken Beba, inovasyon, girişimcilik ve liderlik yolculuğunda güçlerin birleştirmesi gerektiğini söyledi.

        Gençlerin matematik ve mühendislik teknolojileri gibi alanlara yönelmesini isteyen Beba, şunları kaydetti:

        "Kadın ve genç girişimcilere yönelik eğitimler düzenledik. Bu eğitimleri üniversite, lise bünyesinde veya bağımsız olarak verdik. Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle girişimcilik konusunda işbirliği yaptık. Hakkari Üniversitesi ile girişimcilik protokolü imzalayacağız. Dünyadaki girişimcilik trendlerinde özelikle teknoloji kullanımı ön plana çıkmış. Teknoloji, sağlık sektörü, lojistik ve tedarik zinciri gibi sektörlere büyük rağbet var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı
        Hakkari'de düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı
        Hakkari'de sağlanan huzur ortamı turist sayılarına da yansıdı
        Hakkari'de sağlanan huzur ortamı turist sayılarına da yansıdı
        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Hakkari'de kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:
        Açtıkları resim kursuyla öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdiler
        Açtıkları resim kursuyla öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdiler
        Hakkari Valisi Çelik, Tekstilkent Projesi inşaatında inceleme yaptı
        Hakkari Valisi Çelik, Tekstilkent Projesi inşaatında inceleme yaptı