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        Yüksekova'da kanser taraması yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kanser taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:50
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        Yüksekova'da kanser taraması yapıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kanser taraması yapıldı.

        Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik başlatılan kanser taraması çalışmaları sürüyor.

        Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, Esendere Belediyesi önündeki gezici araçla kadın ve erkeklerin kanser taramalarını gerçekleştirdi.

        KETEM Birim Sorumlusu Mehtap Bulutkul, yaptığı açıklamada, 30-65 yaş grubundaki kadın hastaların rahim ağzı kanser taramalarını yaptı yaptıklarını belirtti.

        Ayrıca kadınların mamografi çekimini de yaptıklarını dile getiren Bulutkul, "Erkek hastalarımız için de ayrıca bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. KETEM gezici aracımızla köylere bu hizmeti götürüyoruz. İnsanlara tek tek ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
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