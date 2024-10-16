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        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında 2024 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:24
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        Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Hakkari'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında 2024 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilik toplantı salonundaki toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Bayram Özcan, kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

        Önceki dönem ve 2024 yılı yatırımları, sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyon çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, projelerin dağılımlarına ilişkin analizler ele alındı.

        Çelik'in katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği toplantıya vali yardımcıları, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

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