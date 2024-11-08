Yüksekova'da depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı
HAKKARİ(AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi binasının yıkımına başlandı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde kültür merkezi binasının depreme dayanıksız olduğu belirlendi.
Bunun üzerine boşaltılan binanın yıkımına başlandı.
Yıkılacak binanın yerine çok fonksiyonlu bir kültür, sanat kompleksinin yapılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.