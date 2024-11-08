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        Yüksekova'da depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:17 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:23
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        Yüksekova'da depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı
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        HAKKARİ(AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi binasının yıkımına başlandı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde kültür merkezi binasının depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine boşaltılan binanın yıkımına başlandı.

        Yıkılacak binanın yerine çok fonksiyonlu bir kültür, sanat kompleksinin yapılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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