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        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:52
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        Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde konser verdi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Saran Kapalı Spor Salonu'ndaki konsere ilçe sakinleri ile öğrenciler katıldı.

        Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

        Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler, şarkılar seslendirdi.

        Konseri, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak ve askerler de takip etti.

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