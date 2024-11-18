Askeri bando takımı Çukurca'da konser verdi

Konseri, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak ve askerler de takip etti.

Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

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