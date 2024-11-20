Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.
Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere, ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.
Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.
Konseri İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, eşi Neslişah Seda Akpınar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, Cumhuriyet Savcısı Hakan Çakır ve kurum amirleri de takip etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.