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        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:53
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        Askeri bando takımı Şemdinli'de konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde konser verdi.

        Kapalı spor salonunda düzenlenen konsere, ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

        Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

        Konseri İlçe Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, eşi Neslişah Seda Akpınar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, Cumhuriyet Savcısı Hakan Çakır ve kurum amirleri de takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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