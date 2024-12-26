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        Hakkari'de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitim verdi

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:10
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        Hakkari'de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere trafik eğitim verdi
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ağaçdibi ve Bay Köyü İlkokullarında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kurdukları seyyar trafik parkurunda öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, temel trafik işaret ve levhaları, okul servislerine binme ve inme kuralları ile emniyet kemeri takmanın önemini anlatan ekipler, boyama kitabı dağıttı.

        Meslekleri hakkında da öğrencilere bilgi veren ekipler, jandarma araçlarını da tanıtarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

        Öğrenciler de ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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