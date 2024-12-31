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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl 5 bin 708 dosya sonuçlandırıldı

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl gelen 5 bin 385 ve geçen yıldan devreden 4 bin 228 dosyadan 5 bin 708'i karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:23
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl 5 bin 708 dosya sonuçlandırıldı
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        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl gelen 5 bin 385 ve geçen yıldan devreden 4 bin 228 dosyadan 5 bin 708'i karara bağlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan 4 bin 228 dosya devretti, bu yıl ise Başsavcılığa 5 bin 385 dosya geldi.

        Bu dosyalarla ilgili hazırlanan 1.654 iddianameyi Ağır ve Asliye Ceza Mahkemelerine gönderen Başsavcılık, 2 bin 904 dosyaya "kovuşturmaya yer olmadığına", 208 dosyaya "birleştirme", 12 dosyaya "görevsizlik", 894 dosyaya "yetkisizlik" kararı verdi; 12 "talepname" hazırladı, 24 dosya da "uzlaşma" ile sonuçlandı.

        Başsavcılığın, 5 bin 708 dosyayı sonuçlandırmasıyla temizlenme oranı yüzde 106 olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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