Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl 5 bin 708 dosya sonuçlandırıldı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl gelen 5 bin 385 ve geçen yıldan devreden 4 bin 228 dosyadan 5 bin 708'i karara bağlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan 4 bin 228 dosya devretti, bu yıl ise Başsavcılığa 5 bin 385 dosya geldi.

Bu dosyalarla ilgili hazırlanan 1.654 iddianameyi Ağır ve Asliye Ceza Mahkemelerine gönderen Başsavcılık, 2 bin 904 dosyaya "kovuşturmaya yer olmadığına", 208 dosyaya "birleştirme", 12 dosyaya "görevsizlik", 894 dosyaya "yetkisizlik" kararı verdi; 12 "talepname" hazırladı, 24 dosya da "uzlaşma" ile sonuçlandı.