Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl 5 bin 708 dosya sonuçlandırıldı
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl gelen 5 bin 385 ve geçen yıldan devreden 4 bin 228 dosyadan 5 bin 708'i karara bağlandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına bu yıl gelen 5 bin 385 ve geçen yıldan devreden 4 bin 228 dosyadan 5 bin 708'i karara bağlandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan 4 bin 228 dosya devretti, bu yıl ise Başsavcılığa 5 bin 385 dosya geldi.
Bu dosyalarla ilgili hazırlanan 1.654 iddianameyi Ağır ve Asliye Ceza Mahkemelerine gönderen Başsavcılık, 2 bin 904 dosyaya "kovuşturmaya yer olmadığına", 208 dosyaya "birleştirme", 12 dosyaya "görevsizlik", 894 dosyaya "yetkisizlik" kararı verdi; 12 "talepname" hazırladı, 24 dosya da "uzlaşma" ile sonuçlandı.
Başsavcılığın, 5 bin 708 dosyayı sonuçlandırmasıyla temizlenme oranı yüzde 106 olarak kayıtlara geçti.
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