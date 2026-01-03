Hakkari'de ambulans helikopter rahatsızlanan hamile kadın için uçtu

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen köye iniş yaptı.

İlçeye bağlı Alan köyünde doğum sancıları başlayan hastayı, yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

