Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ambulans helikopter rahatsızlanan hamile kadın için uçtu

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:05 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ambulans helikopter rahatsızlanan hamile kadın için uçtu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Alan köyünde doğum sancıları başlayan hastayı, yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen köye iniş yaptı.

        Ekipler tarafından helikoptere alınan hasta, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Köy muhtarı Abdülkadir Akbaş, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!

        Benzer Haberler

        Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
        Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
        Hakkari'de aç kalan tilkiler şehirde yiyecek aradı
        Hakkari'de aç kalan tilkiler şehirde yiyecek aradı
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
        Şemdinli'de 1 metrelik karda hayat mesaisi: Zehirlenen 12 kişi için ekipler...
        Şemdinli'de 1 metrelik karda hayat mesaisi: Zehirlenen 12 kişi için ekipler...
        Donmak üzereyken bulduğu leyleği evinde hayata döndürdü
        Donmak üzereyken bulduğu leyleği evinde hayata döndürdü
        Hakkari'deki maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı
        Hakkari'deki maden ocağı şantiyesinde mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı