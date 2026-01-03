Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı

        Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Kongresinde, mevcut başkan Abdi Arslan seçimi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:02 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:06
        Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı
        Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Kongresinde, mevcut başkan Abdi Arslan seçimi kazandı.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Arslan, 213 oy alarak seçimi kazandı.

        Arslan, oy kullanan delegelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

