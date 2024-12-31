Şemdinli Kaymakamı Akpınar, güvenlik güçlerini ziyaret etti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, yıl başı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, yıl başı gecesi görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.
Uygulama noktalarını ziyaret eden Akpınar, huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçleriyle bir araya geldi, tedbirler hakkında bilgi aldı.
Sohbet ettiği güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Akpınar, vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenle girmsi için tüm ekiplerle sahada olduklarını söyledi.
Polis ve jandarma teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde bölgede güvenliğin en üst seviyede sağlandığını belirten Akpınar, "Bu vesileyle tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
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