Şemdinli Kaymakamı Akpınar, sağlık kurumlarını ziyaret etti

Personelle bir araya gelen Akpınar, kurumların işleyişi, acil sağlık hizmetlerinin sunumu ve personel durumu hakkında bilgi aldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu ziyaret etti.

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