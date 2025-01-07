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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, sağlık kurumlarını ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:15
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, sağlık kurumlarını ziyaret etti
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        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu ziyaret etti.

        Kaymakam Akpınar, ilçede hizmete yeni açılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunda incelemelerde bulundu.

        Personelle bir araya gelen Akpınar, kurumların işleyişi, acil sağlık hizmetlerinin sunumu ve personel durumu hakkında bilgi aldı.

        Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Akpınar, istasyonun işleyişine ilişkin önerileri değerlendirdi.

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        Galeri
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