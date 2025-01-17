Çukurca'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Öğrencilerde yarıyıl tatilinde dinlenirken kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Kumcu, ikinci döneme iyi bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını dile getirdi.

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