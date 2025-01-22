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        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan ve geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligde yenilgisi olmayan tek ekipolarak şampiyonluk hedefine ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:03
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        TFF Kadınlar 1. Ligi'nin namağlup tek takımı: Yüksekova Spor
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        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan ve geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligde yenilgisi olmayan tek ekipolarak şampiyonluk hedefine ilerliyor.

        Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Ligi'ndeki 13 maçında 3'ü hükmen 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Yüksekova ekibi, ortaya koyduğu performansla ligin en başarılı takımlardan biri olarak öne çıktı.

        Bu karşılaşmalarda hükmen galip sayıldığı maçlar hariç 48 gol atan ve kalesinde 1 gol gören Yüksekova Spor, ligde averajı en yüksek takımlar arasında da yer aldı.

        Ligin namağlup tek takımı olan ve grubunda lider olarak son haftaya giren Yüksekova Spor, en yakın takipçisi 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nü de yenerek "yenilmezlik" ünvanını sürdürmek istiyor.

        Yüksekova'da saha şartlarının uygun olmaması nedeniyle Antalya ile yapacakları karşılamaya Şemdinli ilçesinde hazırlanan mavi-beyazlılar, play-off müsabakalarında da aynı başarıyı sergileyerek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        - Şen: "Takıma 2 oyuncu takviyesi yaptık"

        Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen, AA muhabirine, ligin son haftasında karşılaşacakları 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü maçı için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Ligde en az gol yiyen, gruplarında ise en çok gol atan takım olduklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

        "Her şey çok iyi gidiyor. Şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyoruz. Play-off maçları öncesi moral ve motivasyonumuz yüksek. Bizi zorlu, güzel ve bir o kadar da eğlenceli bir süreç bekliyor. Bu meşakkatli yolda takım, yönetim ve sporcular olarak kenetlenerek, birbirimize sarılarak emin adımlarla ilerliyoruz. Sezon başından bu yana güzel bir enerji yakaladık. Play-off sürecine hazırlık olması açısından 2 oyuncu takviyesi yaptık. Futbolcular da bu enerji ve uyuma hemen adapte oldu. Güler yüzümüz ve enerjimiz onları hemen kaynaştırdı. Onların da bize katkısının olacağına eminim."

        Şen, mevcut duruma göre play-off oynama ihtimallerinin yüksek olduğunu, bu şansı sahada en iyi şekilde değerlendirerek güzel bir netice almak istediklerini kaydetti.

        Geçen yıl Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olduklarını anımsatan Şen, "Aynı başarıyı önümüzdeki play-off sürecinde de göstermek istiyoruz." dedi.

        - Aytop: "Enerjimiz ve motivasyonumuz çok yüksek"

        Futbolculardan Nazmiye Aytop, çok güzel bir seri yakaladıklarını bildirerek, "Namağlup olarak yola devam ediyoruz. Bir maçımız kaldı. Grubumuzda bu maçı da alıp, play-offlara çok iyi şekilde gitmek istiyoruz. Enerjimiz ve motivasyonumuz çok yüksek. Play-off maçlarını başarılı şekilde geçip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

        Orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Zehra Acar da Giresun'dan Yüksekova'ya geldiğini belirterek, "Orada en çok konuşulan takım Yüksekova Kadın Futbol Takımı'ydı. Buraya geldiğim için mutluyum çünkü hedef şampiyonluk. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda takıma katkı sağlamak istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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