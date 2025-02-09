TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi

Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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