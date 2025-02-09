TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti.
İki tarafında bol bulamadığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
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