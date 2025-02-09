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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:22
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        TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti.

        İki tarafında bol bulamadığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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