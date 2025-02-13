Yüksekova'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Güllüce köyünde Bünyamin Özbeker'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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