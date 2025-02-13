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        Yüksekova'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:15
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        Yüksekova'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Güllüce köyünde Bünyamin Özbeker'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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