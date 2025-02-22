Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar da çökme riskine karşı, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizlemek için çalışma yürüttü.

Esnaf İhsan Sancar, AA muhabirine, dün başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiğini belirten Sancar, "Kar yağışının ardından çatılarımızda biriken karı temizlemek istedik. Çatılarımızın çökmemesi için bunu yapmaya mecburuz. Zor bir iş, düşme riski de var ama temizlemezsek çatılar çökebilir." diye konuştu.

Sabri Ören ise "Çok kar var. Çatılar, çökerse zarar verebilir. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.