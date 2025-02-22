Yüksekova'da çığ düşme anı kamerada

YaşarKAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kolbaşı köyünde yaşayan Sinan Gezer, dağın yamacından çığ düşme anını saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ile birlikte dağlık noktalarda çığ düşmeleri yaşandı. Yüksekova ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Kolbaşı köyünde yaşayan Sinan Gezer, balkonunda otururken çığ düştüğünü fark edip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Yüksek dağdan çığ düşme anını görüntüleyen Gezer, çığın köyün yamacına kadar ulaştığını söyledi. Gezer, "Sabah saatleriydi. Evimin balkonunda oturuyordum. Bir anda bir gürültü duydum. Ve çığın indiğini fark ettim. Hemen elimdeki cep telefonuyla o anları kaydettim" dedi.