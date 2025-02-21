Hakkari'de hasar gören enerji nakil hattı ekiplerce kar ve tipiye rağmen onarıldı

Araçla, köyün yakınına kadar gidebilen ekipler, bir süre karda yürüyerek arızanın meydana geldiğini noktaya ulaştı.

Ekipler, bu çerçevede ilçeye bağlı Gürdere köyü yakınında olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hattını onarmak için bölgeye gitti.

Elektrik arıza ve bakım ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için çaba sarf ediyor.

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