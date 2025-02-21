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        Hakkari'de hasar gören enerji nakil hattı ekiplerce kar ve tipiye rağmen onarıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hattı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kar ve tipide yürütülen zorlu çalışmayla onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:04
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        Hakkari'de hasar gören enerji nakil hattı ekiplerce kar ve tipiye rağmen onarıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hattı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kar ve tipide yürütülen zorlu çalışmayla onarıldı.

        Elektrik arıza ve bakım ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için çaba sarf ediyor.

        Ekipler, bu çerçevede ilçeye bağlı Gürdere köyü yakınında olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören enerji nakil hattını onarmak için bölgeye gitti.

        Araçla, köyün yakınına kadar gidebilen ekipler, bir süre karda yürüyerek arızanın meydana geldiğini noktaya ulaştı.

        Kar ve tipide yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından arızayı gideren ekipler, bölgedeki yerleşim yerlerine enerji sağladı.

        Ekipler, zorlu çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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