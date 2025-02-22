Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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