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        Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:18
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        Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

        Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

        Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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