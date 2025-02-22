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        Hakkari'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:32
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        Hakkari'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İpekyolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 17 ED 956 plakalı otomobil ile 27 L 4187 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde yaralanan 4 kişi, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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