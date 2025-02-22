Hakkari'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 17 ED 956 plakalı otomobil ile 27 L 4187 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yaralanan 4 kişi, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.