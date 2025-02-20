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        Hakkari merkez ve 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        HAKKARİ merkez ve 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:56
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        Hakkari merkez ve 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        HAKKARİ merkez ve 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Hakkari Valiliği'nce yapılan açıklamada, kent merkezi, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda yarın için bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında çığ, heyelan ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari merkez, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir "denildi.

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