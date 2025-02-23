Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yaban hayatına dikkati çekmek için kardan dağ keçisi heykeli yaptılar

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan 3 arkadaş, yaban hayatın korunmasına dikkati çekmek amacıyla kardan dağ keçisi heykeli yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaban hayatına dikkati çekmek için kardan dağ keçisi heykeli yaptılar
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan 3 arkadaş, yaban hayatın korunmasına dikkati çekmek amacıyla kardan dağ keçisi heykeli yaptı.

        Bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar dolayısıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

        Esnaflık yapan 3 arkadaş da kaçak avcılığın engellenmesine ve yaban hayatın korunmasına dikkati çekmek için iş yerlerinin önünde kardan dağ keçisi heykeli yaptı.

        Kardan dağ keçisi heykelini gören ilçe sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

        Esnaf Ferhan Bakır, bölgede 3 gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Yaban hayatının korunmasına dikkati çekmek istediklerini anlatan Bakır, "Çalışmamız yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kaçak avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının korunması gerekiyor. Biz de kardan yaptığımız dağ keçisi heykeliyle farkındalık oluşturmak istedik. Herkesin bu konuya duyarlılık göstermesi gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!

        Benzer Haberler

        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi
        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi
        Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
        Hakkari'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Hakkari'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Yüksekova'da çığ düşme anı kamerada
        Yüksekova'da çığ düşme anı kamerada
        Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi