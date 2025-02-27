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        Çukurca'da kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:23
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        Çukurca'da kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Spor salonunda yapılan programda, kadın polis ve jandarma ekipleri, ilçedeki kadınlarla tenis, bilek güreşi, halat çekme ve yumurta taşıma oyunları oynadı.

        Etkinliğe katılan kadınlar, hem eğlendiler hem de yarıştılar.

        Programda konuşan Kaymakam Mert Kumcu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirten Kumcu, kadınlara sosyal ve ekonomik destek vermek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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