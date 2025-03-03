Hakkari'de mobil ekipler, karla kaplı köylere sağlık hizmeti götürüyor

ULAŞ GÜVEN - Çetin kış şartlarının etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oluşturulan mobil ekipler, kırsalda yaşayan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çekenleri evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti veriyor.

Kış boyunca karla kaplı olan ilçede görev yapan sağlık çalışanları, olumsuz hava koşullarına rağmen kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

Doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve 2 hemşireden oluşan mobil ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köy ve mezralara giderek hamilelere, yaşlılara ve çocuklara evlerinde koruyucu sağlık hizmeti veriyor, kronik rahatsızlığı bulunanların takibini yapıyor.

Kimi zaman yürüyerek gittikleri evlerde hastaların yanı sıra aile bireylerini de muayene eden, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yapan ekipler, bu çalışmayla kırsalda yaşayanların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırarak tedavi ve yönlendirme süreçlerinin daha etkin ilerlemesine öncülük ediyor.

- "Hasta ve yakınlarının sevincini görünce mutlu oluyoruz"

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Sabriye Sarıgöl, AA muhabirine, ulaşımın güçlükle sağlandığı yerleşim yerlerine giderek mobil sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Köylerdeki evleri gezerek vatandaşın sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini belirten Sarıgöl, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında merkeze ulaşmakta zorluk çeken hastalarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. 1 Ocak'tan bu yana 32 köye giderek hastaları evlerinde ziyaret ettik. Hastaları muayene ederek tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyoruz. Çoğunun kronik hastalığı bulunuyor. Yatağa bağımlı yaşayan hastalarımız var. Tedavileriyle yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızı kanserle ilgili bilgilendiriyor, erken teşhisin önemini anlatıyoruz. Merkezimizde yaptığımız ücretsiz kanser taramasını duyurmaya çalışıyoruz. Hastalara olumsuz hava şartlarına rağmen ulaşmaya çalışıyoruz. Hayatlarına dokunmak, tedavilerinden geri kalmamalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Hasta ve yakınlarının sevincini görünce mutlu oluyoruz."

- "Yaz kış demeden her zaman yanımızda oldular"

Yeniışık köyüne bağlı Alacık mezrasında yaşayan İsmail Sezek, sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Annesinin kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden Sezek, "Annem 2 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Köy şartlarında bakmaya çalışıyoruz. Sağlık ekipleri merkeze uzak olmamıza, metrelerce kara rağmen annem için köye geliyor. Tedavisiyle yakından ilgilendikleri için teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Hasta yakını Ziynet Çelçok da "Sağlık ekipleri, metrelerce kar ve soğuk havaya rağmen hastalarımızı ziyaret ediyor. Sağlık merkezlerine gidemeyecek hastalar var. Bu zor günlerde yanımızda olan sağlıkçılara teşekkür ederim. Yaz kış demeden her zaman yanımızda oldular. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.