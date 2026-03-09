Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Çekya ve İsviçre'den gelen dağcılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı

        ULAŞ GÜVEN - Çekya ve İsviçre'den Hakkari'ye gelen 16 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağları ile kentteki diğer dağlarda kayak yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekya ve İsviçre'den gelen dağcılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı

        ULAŞ GÜVEN - Çekya ve İsviçre'den Hakkari'ye gelen 16 dağcı, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağları ile kentteki diğer dağlarda kayak yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

        Kent merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cilo Dağları, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'de en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

        Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu ve yağışlarla beyaza bürünen Cilo Dağları ile kentin yüksek rakımlı bölgeleri, çetin kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bugünlerde de dağcıları ağırladı.

        Kente gelen İsviçre'den 10, Çekya'dan ise 6 kişilik grup, dağ kayağı rehberi İskender Kahraman eşliğinde Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri ile kentin çevresindeki dağlarda 8 gün boyunca kayak yaparak bölgenin eşsiz doğasının tadını çıkardı.

        Son zamanlarda etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ve parkurların uygunluğu, dağcılara unutulmaz anlar yaşattı.

        - "Doğası ve coğrafyası görülmeye değer"

        Çekya'dan gelen dağcı Michael Vysuil, AA muhabirine, Hakkari'nin doğasına hayran kaldıklarını ve bölgenin muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Kentte eğlenceli ve keyifli zaman geçirdiklerini belirten Vysuil, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımızla buraya geldik. Burası müthiş bir yer. Doğası ve coğrafyası görülmeye değer. Biz profesyonel dağ kayakçılarıyız ve kondisyonumuz çok iyi. Buradaki hava bu sporu yapmamız için çok uygun. Kaldığımız otel çok iyi, yemekler ise eşsiz ve lezzetli. Rehberimiz her konuda bize yardımcı oldu. Buradaki insanlar çok cana yakın, samimi ve iyi niyetli. Burayı herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Özellikle doğaseverler ve kayakçılar mutlaka gelmeli. Burada mükemmel bir kar var."

        - "Dağ kayağı dünyada popüler bir spor"

        Dağ kayağı rehberi Kahraman ise Hakkari'deki dağların kayak için çok uygun olduğunu belirtti.

        Avrupa ülkelerinden dağ kayağı rehberlerini bölgeye davet ettiğini dile getiren Kahraman, "Bölgemizin tanıtımını yaparak buraya yabancı sporcular getirmeye çalıştık. İlk başlarda 1-2 kişi geldi, daha sonra gruplar halinde gelmeye başladılar. Dağ kayağı dünyada popüler bir spor. Bugün İsviçre'den ve Çekya'dan gelen 16 kişilik grupla Cilo Dağları'nın eteklerine çıktık. Coğrafyayı çok sevdiler ve beğendiler. Dağ kayağı etkinliğimiz nisanın sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

        Durankaya beldesindeki yüksek dağlarda, Dağlıca bölgesinin kuzey yamaçlarında ve Yüksekova çevresindeki dağlarda da kaydıklarını anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

        "Günlük bin metreyi aşan parkurlarda ilerledik. Avrupalı dağcılar kondisyon sahibiydi ve bu işi çok iyi yapıyorlardı. Tırmanışlarımız bölgenin koşullarına göre bazen 3, bazen 5, bazen de 8 saat sürebiliyordu. Sporcular profesyonel oldukları için zorlanmadık. Bölgemize hayran kaldılar. Buraya gelen yabancı sporcular, sadece coğrafyayı değil, bölge insanlarını, kültürünü ve yemeklerini de seviyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da bağımlılıkla mücadele için önemli proje
        Yüksekova'da bağımlılıkla mücadele için önemli proje
        Hakkari'de kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden açıldı
        Hakkari'de kapanan tüm köy ve mezra yolları yeniden açıldı
        İran sınır hattındaki öğrencilere akıl ve zeka oyunları desteği
        İran sınır hattındaki öğrencilere akıl ve zeka oyunları desteği
        Yüksekova'da gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Yüksekova'da gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
        Müdür Ayata güvenlik güçleriyle iftarda buluştu
        Müdür Ayata güvenlik güçleriyle iftarda buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Hakkari'de iftar programında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Hakkari'de iftar programında konuştu: