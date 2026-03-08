Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Hakkari'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor. Biz de o komisyonda görev aldık. Allah'a şükürler olsun, az kaldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Hakkari'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor. Biz de o komisyonda görev aldık. Allah'a şükürler olsun, az kaldı." dedi.

        Öğretmenevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katılan Şen, kadınların gününü kutladı.

        ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıya değinen Şen, İran'da kız çocuklarının eğitim gördüğü okulun bombalanarak öğrencilerin öldürülmesine tepki gösterdi.

        Hayatını kaybeden çocukların okula gittiğini dile getiren Şen, "Aynısını Gazze'de, Suriye'de de yaptılar. Bu acılı günler geçecek inşallah. Hükümetimiz ve Cumhur İttifakı olarak yetimler için yapılması gereken her türlü sosyal politikayı hayata geçiriyoruz. Yetimlik Müslümanlar için ayrı bir mertebedir. Rabb'im bütün yetimlerimizin bahtını açık eylesin." diye konuştu.

        - "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor"

        Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şen, acı günlerin sona ereceğini ifade ederek, "Hakkari'de, Tunceli'de veya Diyarbakır'da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Memleketim Trabzon'da da bir anne evladının mezarında dua ediyor. İki mezarda okunan dua aynı dua. Bu işte bir terslik yok mu? Annelerinin mezarlarında Kur'an-ı Kerim okuduğu çocuklar neden birbirini vuruyor? Böyle bir şey olabilir mi? İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor. Biz de o komisyonda görev aldık. Allah'a şükürler olsun az kaldı." şeklinde konuştu.

        Komisyonda yer alan tüm partilerin yapıcı bir tutum sergilediğini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

        "Birbirimizi kırmadık, incitmedik. Şükürler olsun. Bu süreç bitiyor, bitecek. 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız Ahlat'ta 'İç cepheyi güçlendirelim, iç kaleyi tahkim edelim' demişti. Düşündüler ki şimdi bu nereden çıktı. Sonrasında Sayın Bahçeli de Meclis'te DEM Parti sıralarındaki milletvekili arkadaşlarımızla selamlaştı, ellerini sıktı. 'Neler oluyor?' dediler. Zannedersem geçen hafta anlaşıldı. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin yani Cumhur İttifakı'nın, hükümetin daha geniş manada Türkiye'nin, devletin ne yapmaya çalıştığı şu hukuksuz, şu vahşi, şu haydut saldırıda anlaşılmış olmalı. Etrafımızdaki tehlikenin büyük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle içeride birbirimizle uğraşmamalı, birbirimizi vurmamalıyız. Geldiğimiz bu noktayı inşallah devam ettireceğiz."

        AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ise sevgi ve saygının olduğu yerde neşe ve huzurun da bulunduğunu belirtti.

        Toplumda kadının yerinin her zaman farklı olduğunu ifade eden Kaya, "Tüm kadın kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Özellikle annelerin ve babaların emaneti olan evlatlarımız bizim için her zaman çok kıymetlidir." dedi.

        Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva da kadının, ailenin temeli, toplumun vicdanı ve geleceğin en güçlü mimarı olduğunu, kadınların artık hayatın her alanında daha kararlı bir şekilde yer aldığını kaydetti.

        Şen'in kadınlara karanfil dağıttığı programa teşkilat mensupları, kadınlar, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Vali Taşyapan'dan Diyanet Gençlik Etüt Merkezi'ne ziyaret
        Vali Taşyapan'dan Diyanet Gençlik Etüt Merkezi'ne ziyaret
        Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı
        Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı
        40 kilometre arayla iki mevsim: Yüksekova'da kar, Esendere'de bahar mesaisi
        40 kilometre arayla iki mevsim: Yüksekova'da kar, Esendere'de bahar mesaisi
        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu
        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu
        Yüksekova köy ve mahalle muhtarlarından kadın takımına ziyaret
        Yüksekova köy ve mahalle muhtarlarından kadın takımına ziyaret