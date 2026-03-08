AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Hakkari'de iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor. Biz de o komisyonda görev aldık. Allah'a şükürler olsun, az kaldı." dedi.



Öğretmenevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katılan Şen, kadınların gününü kutladı.



ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıya değinen Şen, İran'da kız çocuklarının eğitim gördüğü okulun bombalanarak öğrencilerin öldürülmesine tepki gösterdi.



Hayatını kaybeden çocukların okula gittiğini dile getiren Şen, "Aynısını Gazze'de, Suriye'de de yaptılar. Bu acılı günler geçecek inşallah. Hükümetimiz ve Cumhur İttifakı olarak yetimler için yapılması gereken her türlü sosyal politikayı hayata geçiriyoruz. Yetimlik Müslümanlar için ayrı bir mertebedir. Rabb'im bütün yetimlerimizin bahtını açık eylesin." diye konuştu.



- "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor"



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Şen, acı günlerin sona ereceğini ifade ederek, "Hakkari'de, Tunceli'de veya Diyarbakır'da bir anne çocuğunun mezarında dua okuyor. Memleketim Trabzon'da da bir anne evladının mezarında dua ediyor. İki mezarda okunan dua aynı dua. Bu işte bir terslik yok mu? Annelerinin mezarlarında Kur'an-ı Kerim okuduğu çocuklar neden birbirini vuruyor? Böyle bir şey olabilir mi? İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu sorun bitiyor. Biz de o komisyonda görev aldık. Allah'a şükürler olsun az kaldı." şeklinde konuştu.



Komisyonda yer alan tüm partilerin yapıcı bir tutum sergilediğini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:



"Birbirimizi kırmadık, incitmedik. Şükürler olsun. Bu süreç bitiyor, bitecek. 2024'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız Ahlat'ta 'İç cepheyi güçlendirelim, iç kaleyi tahkim edelim' demişti. Düşündüler ki şimdi bu nereden çıktı. Sonrasında Sayın Bahçeli de Meclis'te DEM Parti sıralarındaki milletvekili arkadaşlarımızla selamlaştı, ellerini sıktı. 'Neler oluyor?' dediler. Zannedersem geçen hafta anlaşıldı. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin yani Cumhur İttifakı'nın, hükümetin daha geniş manada Türkiye'nin, devletin ne yapmaya çalıştığı şu hukuksuz, şu vahşi, şu haydut saldırıda anlaşılmış olmalı. Etrafımızdaki tehlikenin büyük olduğunu görüyoruz. Bu nedenle içeride birbirimizle uğraşmamalı, birbirimizi vurmamalıyız. Geldiğimiz bu noktayı inşallah devam ettireceğiz."



AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ise sevgi ve saygının olduğu yerde neşe ve huzurun da bulunduğunu belirtti.



Toplumda kadının yerinin her zaman farklı olduğunu ifade eden Kaya, "Tüm kadın kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Özellikle annelerin ve babaların emaneti olan evlatlarımız bizim için her zaman çok kıymetlidir." dedi.



Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva da kadının, ailenin temeli, toplumun vicdanı ve geleceğin en güçlü mimarı olduğunu, kadınların artık hayatın her alanında daha kararlı bir şekilde yer aldığını kaydetti.



Şen'in kadınlara karanfil dağıttığı programa teşkilat mensupları, kadınlar, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

